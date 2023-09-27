Эксперт оценил шансы иска Киева в ВТО против трех стран Евросоюза

Иск Украины к Венгрии, Польши и Словакии во Всемирную торговую организацию, скорее всего, не будет иметь успеха, потому что указанные страны не ограничивали украинский экспорт, заявил венгерский эксперт по зерновому рынку Габор Бидло. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, упомянутые страны лишь применили законные меры для защиты внутреннего рынка.

«Мое мнение — этот иск не может быть успешным, потому что Венгрия как самостоятельное государство не ограничивает украинский экспорт, Венгрия ограничивает только ввоз в Венгрию», — обратил внимание он.

Формулировка, что ограничивается украинский экспорт не основана на фактах, указал собеседник агентства.

У Будапешта есть ряд вопросов к ветеринарной проверке и фитосанитарной обработке некоторых украинских продуктов, добавил Бидло.

«Несколько месяцев витало в воздухе и сейчас наконец прозвучало конкретно, что скорее на уровне ЕС стоит ввести меры по поддержке транзита украинского экспорта до конечных потребителей...», — заметил он.

Перед этим Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу были включены 24 продукта.

До этого стало известно, что Евросоюз вывез с Украины сухопутным путем 4 млн тонн зерна в августе.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.