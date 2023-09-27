Российский посол заявил, что Москва не похищала детей с Украины

Россия готова предоставить имена всех украинских детей, которые оказались на российской территории в результате конфликта на Украине. Об этом заявил посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов в статье для журнала Newsweek.

«Готовы предоставить имена всех несовершеннолетних, оказавшихся ради их же безопасности на российской территории. Все ребята, в отношении которых мы получим запросы от законных представителей — родителей или опекунов — будут возвращены в семьи. Мы никого не похищали. Наоборот, мы спасаем этих детей», — указал он.

Посол также добавил, что на Западе журналисты в ходе пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова в штаб-квартире ООН буквально набросились на него. В особенности, по словам Антонова, они акцентировали внимание на теме якобы насильно вывезенных в РФ детей с Украины.

25 сентября посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов заявлял, что Москва и Минск крайне обеспокоены проблемами, с которыми сталкиваются украинские семьи в европейских странах. Он обращал внимание, что Запад выдвигает против России и Белоруссии необоснованные обвинения в якобы «насильственной депортации детей с Украины».

До этого в Запорожье ответили на заявления Владимира Зеленского о «похищении» Россией детей. Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов пояснял, что детей, с согласия родителей и со взрослыми сопровождающими, вывозят из прифронтовых регионов.

Ранее власти Украины начали эвакуацию из подконтрольной ей части Херсонской области.