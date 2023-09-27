В Польше заявили, что Варшава благоприятствует интересам Москвы

Бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что в зерновом скандале между Варшавой и Киевом большая часть вины лежит на польской стороне. Запрет на ввоз сельхозпродукции с Украины ослабляет потенциал этой страны, что выгодно Москве, рассказал Чапутович в эфире TVN24.

«Мы фактически перекрываем доступ украинского зерна на польский рынок, тем самым ослабляя экономический потенциал Украины и объективно благоприятствуя интересам Москвы», — заявил экс-министр.

Он также назвал высказывание премьер-министра страны Моравецкого, что Польша прекратит поставки оружия Украине «катастрофическим». По его словам, это сигнал всему миру, что Варшава нарушает интересы НАТО в единстве поддержки Киева.

«Другими словами, то, что сказал Зеленский, правда: Москва выигрывает от такой политики», — констатировал Чапутович.

15 сентября ЕС принял решение снять запрет на импорт украинского зерна, ряд государств — Польша, Венгрия и Словакия — продлили эмбарго на поставки зерна с Украины. Киев в связи с этим направил во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски против этих стран.

19 сентября президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что ряд европейских друзей Украины «подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из (поставок) зерна триллер».

22 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал от Зеленского никогда больше не оскорблять поляков.

Ранее в Польше заявили, что несут «тяжелое бремя» помощи Украине.