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В Польше заявили, что несут «тяжелое бремя» помощи Украине

Глава МИД Польши заявил, что страна несет тяжелое бремя помощи Киеву в 3% ВВП

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Global Look Press

Варшава взяла на себя самую высокую финансовую ответственность за помощь Украине в 3% от ВВП страны. В Польше призывают другие страны к более справедливому распределению обязанностей в отношении поддержки Киева, пишет глава внешнеполитического ведомства страны Збигнев Рау в статье для Politico.

«Это дорого обошлось Польше. Из всех союзников поляки взяли на себя самое тяжелое бремя помощи Украине — это эквивалентно более 3% ВВП страны, что почти в четыре раза больше, чем у богатой Германии, и почти в 10 раз больше, чем у США», — написал Рау.

Он считает, что у польского народа есть законная причина задаться вопросом, почему он дважды «платит по счетам» за помощь Украине, в то время как богатые европейские страны не хотят брать на себя больше ответственности и до сих пор «проводят политику сотрудничества с Москвой».

Рау также призвал к более справедливому распределению «бремени» между государствами, которые решили «стоять плечом к плечу с Украиной столько, сколько потребуется».

До этого заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик в интервью радиостанции RMF24 заявил, что польские власти ждут вмешательства Вашингтона в конфликт Варшавы с Киевом из-за поставок зерновых.

Ранее пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сообщил, что Варшава осуществляет только ранее согласованные поставки оружия Украине.

Это произошло на фоне охлаждения польско-украинских отношений из-за зернового эмбарго. При этом президент Польши Анджей Дуда утверждал в августе, что Киеву нужно больше оружия.

Ранее Дуда сравнил Украину с тянущим на дно утопающим.

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