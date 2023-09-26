Лукашенко и Путин договорились о крупных совместных проектах

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко договорились о сотрудничестве в двух проектах промышленной и транспортной сферы. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Белоруссии поделился планами во время встречи в Минске с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

«Речь шла о совместном производстве самолетов небольшой вместимости, которые очень востребованы и нужны в Российской Федерации», — пояснил Лукашенко.

Как добавил белорусский лидер, вторым проектом, что обсуждался с Путиным, стала постройка второй железнодорожной ветки от Белоруссии на Санкт-Петербург.

«Мы занимаемся строительством портовой инфраструктуры, но узкое место — железная дорога», — заключил Лукашенко.

До этого Лукашенко заявлял, что на переговорах с Путиным в Сочи обсуждались темы обороны и безопасности. Белорусский лидер также отметил важность совместных действий для снижения вероятности нарастания вызовов и угроз.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.