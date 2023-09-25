Оппозиция перекрыла улицу в центре Еревана

Сторонники оппозиции, выступающие за отставку армянского премьер-министра Никола Пашиняна из-за признания им Нагорного Карабаха территорией Азербайджана, с раннего утра 25 сентября перекрыли улицу Сарьяна в центре Еревана. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Тем временем на площадь Республики уже прибыла полиция.

По данным ТАСС, полицейские начали задержания перекрывших улицы в центре армянской столицы активистов.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. Целью операции было названо пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с региона.

В свою очередь в Минобороны Армении отвергли заявления Азербайджана о том, что на территории Нагорного Карабаха по-прежнему остаются армянские войска.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня в регионе. Среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.

Ранее Баку пригласил представителей армян Нагорного Карабаха на переговоры в Евлах.