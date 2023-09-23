В США заявили, что Байден «одержим» отправкой денег на Украину

Член палаты представителей, республиканка от штата Флорида Анна Паулина Луна раскритиковала политику Вашингтона в отношении Украины. Парламентарий усомнилась, понимает ли глава государства Джо Байден, «какой страной он руководит», уличив его в желании отправлять американские деньги Киеву. Ее слова приводит Fox News.

«Похоже, что Байден уснул в поезде и вышел на Украине, а не в Америке. Я даже не знаю, осознает ли он, какой страной он руководит, он настолько одержим желанием отправить все возможные доллары в страну, в которой мы не заинтересованы…» — заявила Луна.

Она подчеркнула, что не заинтересована в финансировании Третьей мировой войны, и «это последнее, чего хотят американцы».

Ранее Зеленский приезжал в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом и переговоров с американскими законодателями. В прошлый раз украинский лидер был в столице Соединенных Штатов в декабре 2022 года. Тогда Зеленский выступил перед конгрессом с разрешения бывшего спикера палаты представителей, демократа Нэнси Пелоси.

До этого Владимир Зеленский заявил, что на встрече со спикером палаты представителей конгресса, республиканцем Кевином Маккарти предложил ему поддержать дополнительную помощь для Украины, но тот заявил, что ему «придется преодолеть яростную критику». В то же время Зеленский назвал встречу «хорошей», отметив, что стороны «понимают друг друга».

Ранее сообщалось, что Маккарти хочет убрать $300 млн на подготовку ВСУ из оборонного бюджета США.