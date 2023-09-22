Британия могла поставить Украине технику, зараженную ядовитыми веществами

Министерство обороны Великобритании признало, что Украине могли поставить военную технику, в корпусах которой содержится ядовитый асбест. Об этом сообщает издание Daily Express.

Как следует из текста, ядовитыми веществами могут быть пронизаны более двух тысяч единиц военной техники. Среди них танки Challenger 2, боевые машины Warrior и БТР Bulldog, которые были отправлены в Вооруженные силы Украины (ВСУ), отмечается в материале.

Ядовитый асбест может вызывать тяжелые заболевания, в том числе рак, уточняет Daily Express.

В Минобороны страны заявили, что подобное развитие событий вызывает «серьезную тревогу». Там также отметили, что ведомство «разрабатывает планы по устранению» любых потенциально опасных асбестосодержащих материалов.

Ранее Der Spiegel писал, что Украина на прошлой неделе отказалась принять от Германии десять танков Leopard 1A5 из-за их неудовлетворительного технического состояния.

Как следует из текста, Киев уведомил специальный штаб при Минобороны ФРГ, что прибывшие на территорию Польши немецкие системы вооружения нуждаются в ремонте. Однако, поскольку нет ни необходимого технического персонала, ни нужных запчастей, отправлять Leopard на Украину «нет смысла», говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Британия поставит Украине артиллерийские снаряды.