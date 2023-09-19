Британия поставит Украине артиллерийские снаряды

Руководитель Министерства обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что власти страны дополнительно передадут Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы продемонстрировали непоколебимую приверженность Великобритании Украине и предоставили дополнительную военную поддержку, в том числе пообещали предоставить еще десятки тысяч артиллерийских снарядов, чтобы дать Украине возможность защитить себя», — рассказал Шэппс.

Он подчеркнул, что в ближайшие месяцы ведомство будет работать в приоритетных областях поддержки Украины, в частности обеспечения средств противовоздушной обороны и обучении военных.

До этого стало известно, что Нидерланды и Дания подписали документ, который предполагает участие сторон в финансировании чешской военной помощи Украине.

До этого группа американских сенаторов внесла в конгресс проект резолюции, приуроченный к 30-й годовщине независимости Чехии и Словакии. В числе прочего, в документе отмечается, что политики выступают за ускоренную военную модернизацию стран, объясняя это «угрозой» со стороны России.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.