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Британия поставит Украине артиллерийские снаряды

Минобороны Британии: Лондон поставит Киеву десятки тысяч артиллерийских снарядов

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Efrem Lukatsky/AP

Руководитель Министерства обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что власти страны дополнительно передадут Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы продемонстрировали непоколебимую приверженность Великобритании Украине и предоставили дополнительную военную поддержку, в том числе пообещали предоставить еще десятки тысяч артиллерийских снарядов, чтобы дать Украине возможность защитить себя», — рассказал Шэппс.

Он подчеркнул, что в ближайшие месяцы ведомство будет работать в приоритетных областях поддержки Украины, в частности обеспечения средств противовоздушной обороны и обучении военных.

До этого стало известно, что Нидерланды и Дания подписали документ, который предполагает участие сторон в финансировании чешской военной помощи Украине. 

До этого группа американских сенаторов внесла в конгресс проект резолюции, приуроченный к 30-й годовщине независимости Чехии и Словакии. В числе прочего, в документе отмечается, что политики выступают за ускоренную военную модернизацию стран, объясняя это «угрозой» со стороны России.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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