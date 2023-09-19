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В Кремле оценили необходимость в увеличении числа миротворцев РФ в Нагорном Карабахе

Песков: Минобороны РФ обсуждает вопрос о работе миротворцев в Карабахе

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Российские миротворцы продолжат работать в Нагорном Карабахе, чтобы вернуть регион к миру, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, на фоне обострения ситуации в регионе осуществляются контакты с российским Минобороны, российскими военными формулируются необходимые предложения по этому вопросу.

«Наши военные продолжают свою работу, чтобы вернуть регион к миру», — отметил представитель Кремля.

Пескова также спросили, не планирует ли президент РФ Владимир Путин контакты с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в связи с усугублением ситуации в Нагорном Карабахе. Пресс-секретарь российского лидера ответил, что в первую очередь ведутся контакты по линии военных, но согласуются контакты также и на более высоком уровне.

Кроме того, Пескова спросили, как Путин оценивает работу российских миротворцев в регионе. Песков подчеркнул, что миротворческий контингент выполняет свои функции, но ситуация в Нагорном Карабахе остается непростой. Он сказал, что возобновление боевых действий является серьезным вызовом и угрозой для мирного населения.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о проведении антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе и опубликовало видео уничтожения военных объектов Армении.

Очевидцы публикуют фото разрушений в Степанакерте. СМИ сообщают о пострадавших.

Ранее в Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху.

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