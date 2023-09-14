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Экс-глава МИД Австрии рассказала, как перевезла пони в Россию из Сирии

Пони Кнайсль летели из Сирии в Россию российским транспортным самолетом

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Sergey Kovalev/Globallookpress.com

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль перевезла своих пони из Сирии с помощью российского транспортного самолета. Эту информацию она опубликовала в своем Telegram-канале.

В июне 2022 года Кнайсль отправила свои книги, одежду и пони из Марселя в Бейрут с помощью курьерской службы DHL. Она отметила, что если бы безопасность в Сирии позволяла, она предпочла бы использовать наземный транспорт. Однако из-за санкций не было доступных рейсов или услуг DHL. Поэтому она воспользовалась возможностью полететь российским транспортным самолетом, который возвращался в Россию из Сирии. Кнайсль также выразила благодарность российской стороне за помощь.

9 сентября пресс-служба управления ветеринарии Ленинградской области сообщила о прибытии Карин Кнайсль, которая привезла с собой двух пони. Ветеринары осмотрели животных, взяли пробы крови и поставили их на карантин. Пресс-служба подчеркнула, что домашние лошади находятся в хорошем состоянии здоровья.

Перед переездом в Россию Кнайсль проживала в Ливане, который граничит с Сирией.

Сама Кнайсль сообщила ТАСС 12 сентября о своем намерении переехать в Санкт-Петербург. Она планирует работать в Геополитической обсерватории по ключевым проблемам развития России (центр G.O.R.K.I.), где будет являться руководителем и сооснователем. В начале августа она заявила о съеме дома в деревне Петрушово в Рязанской области.

В июле 2022 года Кнайсль объяснила свой переезд в Ливан из Австрии получаемыми угрозами. Она отметила, что хорошо знакома с Ливаном и владеет арабским языком. В своем сообщении от 13 сентября 2023 года она назвала Ливан «промежуточным решением для выживания», а также отметила, что ездила в Россию каждые шесть недель.

Ранее исследователи ВШЭ выяснили, что для сохранения численности населения России может понадобиться от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год.

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