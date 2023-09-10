Байден оценил роль саммита G20 в разрешении конфликта на Украине

Президент США Джо Байден заявил, что участники саммита G20, который прошел в Нью-Дели, были согласны с необходимостью мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Было значительное согласие о необходимости справедливого и долгосрочного мира, с уважением принципов, изложенных в уставе ООН», — сказал Байден.

Он отметил, что речь идет в том числе о «территориальной целостности и суверенитете».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада не смогли «украинизировать» повестку саммита G20, прошедшего в Индии. По словам российского министра, кризис вокруг Украины на саммите упоминается, но только в контексте необходимости урегулирования всех конфликтов, существующих в мире.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что итоговое заявление лидеров стран «Группы двадцати» в части Украины могло бы быть жестче, если бы это зависело только от Канады.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не стоит ждать прогресса в решении конфликта на Украине на саммите G20.