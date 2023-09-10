Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Байден надеется скоро встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином

Байден выразил надежду на скорую встречу с председателем КНР Си

close
100%
Evelyn Hockstein/Reuters

Американский президент Джо Байден заявил, что надеется вскоре или спустя некоторое время провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я надеюсь, что увижу господина Си вскоре или спустя время. Я провел (в обсуждениях с ним. — «Газета.Ru») больше времени, чем многие мировые лидеры за последние 12 лет», — сказал глава государства в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

6 сентября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Байден разочарован тем, что председатель Китая Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 и не встретится с ним.

9 сентября президент США заявил, что отсутствие председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Нью-Дели не повлияло на встречу.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях