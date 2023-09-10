Байден надеется скоро встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином

Американский президент Джо Байден заявил, что надеется вскоре или спустя некоторое время провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я надеюсь, что увижу господина Си вскоре или спустя время. Я провел (в обсуждениях с ним. — «Газета.Ru») больше времени, чем многие мировые лидеры за последние 12 лет», — сказал глава государства в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

6 сентября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Байден разочарован тем, что председатель Китая Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 и не встретится с ним.

9 сентября президент США заявил, что отсутствие председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Нью-Дели не повлияло на встречу.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.