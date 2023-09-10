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Франция выведет войска из Нигера только по просьбе законного президента

Макрон: Франция выведет войска из Нигера только по просьбе законного президента

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Stephanie Lecocq/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна не собирается признавать власти мятежников в Нигере и выведет войска из государства только по просьбе законного лидера страны Мохамеда Базума. Об этом сообщает РИА Новости.

«Войска Франции были размещены на территории Нигера по просьбе самого Нигера. У Франции позиция простая: мы его (переворот – «Газета.Ru») осуждаем, мы требуем освобождения президента Базума и восстановления конституционного порядка, и мы не признаем легитимность заявлений мятежников», — сказал Макрон.

Ранее Макрон выступил с инициативой провести дебаты в парламенте по стратегии страны в Африке на фоне происходящих переворотов и ослабления влияния Парижа на континенте.

До этого бывший разведчик ВС США Скотт Риттер назвал события, происходящие в Африке, процессом «деколонизации», который отразится на положении Парижа в регионе. По словам Риттера, Франция долгое время доминировала в регионе в политической, экономической и военной сфере.

С его точки зрения, французские политические элиты столкнутся с последствиями, так как они «достигли своего благосостояния, постоянно наживаясь на Африке». Происходящие на континенте события представляют для Франции «экзистенциальную угрозу», подчеркнул эксперт.

Ранее в США рассказали о провале Запада в Африке.

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