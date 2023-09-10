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Депутат бундестага Вагенкнехт назвала глупостью отказ Германии от российского газа

Депутат бундестага Вагенкнехт: отказ от газа из России стал ошибкой для Германии

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт на своем YouTube—канале назвала глупостью отказ Германии от газа из России.

«Тем, кто еще верит, что можно заменить российский трубопроводный газ на такой же недорогой сжиженный газ из США или Катара, я могу только порекомендовать: продолжайте мечтать», — сказала она.

Политик подчеркнула, что несмотря на санкции в отношении России, другие страны Европы все так же покупают сжиженный газ «в огромных объемах» как напрямую из России, так и «обходным путем».

«Это дорого, но это лучше, чем его отсутствие — видимо, так говорят себе другие европейские правительства», — подытожила Вагенкнехт.

До этого американский телеканал CNBC, ссылаясь на мнение главы немецкого института Ifo Ханса-Вернера Зинна, сообщал, что серьезные проблемы в экономической сфере привели к тому, что Германия вернула себе статус «больного человека Европы». Указывалось, что крупнейшая экономика Европы в данный момент страдает из-за спада производства, вызванного повышением цен на энергоносители.

Ранее в Турции заявили, что Германия и другие страны Европейского союза (ЕС) потерпели крупное геополитическое поражение на Украине.

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