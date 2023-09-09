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Страны G20 решили защищать права женщин

Страны G20 планируют искоренить дискриминацию женщин и гендерное неравенство

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Adnan Abidi/Reuters

Страны G20 приняли обязательства искоренить дискриминацию в отношении женщин, а также устранить гендерные стереотипы и неравенство. Об этом говорится в декларации саммита Большой двадцатки в Нью-Дели.

«Обязуемся искоренять насилие по признаку пола, в том числе сексуальное насилие, домогательства, дискриминацию и надругательства в отношении женщин и девочек как в интернете, так и за его пределами», — отмечается в документе.

Также в декларации говорится, что страны G20 обязуются обеспечить безопасные рабочие места в этой связи.

Индия председательствует в Большой двадцатке с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября.

До этого сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины выразило недовольство тем, что итоговая декларация G20 в части, которая касается конфликта на Украине, не содержит антироссийских формулировок.

9 сентября шерпа России в G20 Светлана Лукаш заявляла, что лидеры стран — членов «Группы двадцати» в рамках саммита в Нью-Дели договорились действовать в едином ключе по вопросу урегулирования конфликтов во всем мире.

Ранее в МИД РФ призвали не поддаваться на провокации СМИ о заявлении G20.

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