Путин проголосовал на выборах мэра Москвы

Президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы, передает ТАСС.

По словам президента, электронное голосование в России становится с каждым годом все популярнее.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что выбор такого формата связан с напряженным графиком Путина.

Выборы в Москве проходят с 8 по 10 сентября. На них выбирают мэра, а также депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов.

В России 8 сентября начались выборы различного уровня. В этом году по всей стране пройдет более 4000 избирательных кампаний в 85 субъектах при участии свыше 81 тыс. кандидатов. В частности, выборы состоятся в Москве, Подмосковье и впервые в новых регионах России. В большинстве субъектов голосование пройдет в трехдневном формате и завершится в Единый день голосования — 10 сентября.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что наиболее высокая явка по итогам первого дня голосования на дополнительных выборах депутатов Госдумы наблюдается в Карачаево-Черкесской Республике.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».