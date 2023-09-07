В Европарламенте отвергли заявления о том, что Киев отвоевывает территории

Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дэйли не согласилась с утверждением генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Киев «постепенно завоевывает территории», которое он озвучил членам комитета ЕП по иностранным делам и подкомитета по безопасности и обороне. Ее слова приводит ТАСС.

«Вы сказали, что Украина завоевывает территории. Это неправда. С тех пор как вы были здесь в прошлый раз, Украина потеряла территории», — отметила Дэйли.

С ее точки зрения, подпитывать конфликт на Украине «просто жестоко». Она также задалась вопросом, какой подход у Столтенберга к достижению устойчивого мира.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире канала «Мрия» сообщил, что потери украинской армии к концу текущего года могут превысить 500 тыс. человек.

До этого президент России Владимир Путин назвал украинское контрнаступление провалом. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

«Это не пробуксовка, это провал», — сказал Путин.

Ранее в ВСУ пожаловались на заявления Запада о контрнаступлении.