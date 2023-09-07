Супруга Никола Пашиняна опубликовала фото с Зеленским

Жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян в своих социальных сетях поделилась фотографией со встречи с семьей Зеленских. В частности, на одном кадре она стоит вместе с Еленой Зеленской, на другом жмет руку президенту Украины. На фото обратил внимание Sputnik Армения.

Кадры сопровождаются композицией Джона Леннона «Imagine», отмечает издание.

Ранее жена премьер-министра Армении отправилась в Киев, чтобы принять участие в саммите, организованном супругой президента Украины Еленой Зеленской. Саммит с участием супругов лидеров разных стран проводится ежегодно, этот — третий по счету. В этом году тема мероприятия — «Ментальное здоровье: хрупкость и устойчивость будущего».

Как сообщили СМИ, Акопян привезет с собой на Украину первую гуманитарную помощь от Армении.

До этого Минобороны Армении сообщило, что совместные с США учения EAGLE PARTNER 2023 пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября. По данным ведомства, военные отработают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач.

Ранее армянский премьер-министр заявил итальянскому СМИ, что архитектура безопасности Армении «на 99,999% была связана с Россией», и сегодня, когда Москва сама нуждается в оружии на фоне проводимой ею спецоперации на Украине, она даже при желании не сможет обеспечить потребности Армении.

Ранее Армению призвали вступить в НАТО.