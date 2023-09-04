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Армению призвали вступить в НАТО

Глава Еврокомитета по развитию НАТО Фелингер призвал Армению вступить в альянс

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Арам Нерсесян/РИА «Новости»

Глава Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер в интервью итальянской газете La Repubblica призвал Армению вступить в альянс.

«Архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с Россией, в том числе и в логике приобретения оружия и боеприпасов», — сказал дипломат.

По его словам, сегодня, когда Россия сама нуждается в оружии на фоне проводимой ею спецоперации на Украине, она даже при желании не сможет обеспечить потребности Армении.

Фелингер высказал мнение, что это пример того, что в сфере безопасности зависеть или быть привязанным только к одному месту само по себе является стратегической ошибкой.

В мае сообщалось, что сремьер-министр Армении Никол Пашинян принял в Ереване специального представителя генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьера Коломина, с которым обсудил ситуацию на границе с Азербайджаном и в Нагорном Карабахе.

В апреле Россия запросила у Армении разъяснения по поводу участия страны в учениях НАТО.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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