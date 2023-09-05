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Лукашенко заинтересовался опытом Узбекистана по проведению выборов

Лукашенко попросил у Узбекистана совета по проведению выборов

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с председателем сенатора парламента Узбекистана Танзилой Нарбаевой, передает БелТА. В ходе диалога он обратил внимание на успешное проведение в республике референдума по поправкам к конституции и досрочных выборов главы государства.

«Молодцы. Аккуратно. Были неполадки какие-то накануне, вы вовремя красиво отреагировали (я говорил Шавкату Мирзиёеву об этом). Люди на вас не обижены. Наши наблюдатели там были и видели, что все было достойно. Вы молодцы в этом плане. Нам это важно, потому что мы тоже совершенствуем свой основной закон, законодательство о выборах», — добавил Лукашенко.

Он отметил, что белорусская сторона в скором времени собирается провести избирательные кампании в парламент и Всебелорусское народное собрание. Лукашенко подчеркнул, что на этом фоне опыт Узбекистана представляет интерес для Минска.

«Для нас ваш совет, на что обратить внимание в нынешней ситуации, очень важен», — заключил президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко рассказал белорусам, что такое независимость.

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