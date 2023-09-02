В Госдуме сочли грубым вмешательством слова чиновника ЕС о выборах в России

Слова официального представителя внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Петера Стано о проведении выборов в новых российских регионах являются попыткой вмешательства во внутренние дела РФ. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Государственной думы страны Василий Пискарев.

Таким образом парламентарий прокомментировал заявление европейского дипломата, в котором он назвал проведение голосований в новых субъектах России нарушением международного права. Кроме того, Стано призвал привлечь организаторов таких мероприятий к ответственности.

«Расцениваем угрозы, прозвучавшие со стороны чиновника Евросоюза, как грубое вмешательство во внутренние дела России и давление на избирателей», — подчеркнул Пискарев.

Также он добавил, что высказывания представителя ЕС не имеют никакого значения для россиян. По его словам, предстоящие выборы состоятся во всех регионах страны и при полном соблюдении действующего законодательства.

«Что же касается ответственности, то Евросоюзу стоило бы призвать к ответу по всей строгости местных законов тех руководителей стран НАТО, которые снабжают Киев смертоносным оружием и боеприпасами, поощряя ежедневные обстрелы тех самых территорий, о которых печется Петер Стано», — подытожил председатель комитета ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.

Ранее в ЦИК страны рассказали, сколько кандидатов примут участие в сентябрьских выборах на различных уровнях.