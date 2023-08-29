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В США назвали условие для прекращения конфликта на Украине

19Fortyfive: НАТО на Украине столкнула лбами единый славянский народ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Конфликт на Украине можно закончить, если рассматривать его как междоусобицу внутри единого славянского народа. Об этом бывший сотрудник конгресса США, научный сотрудник Евразийского научно-исследовательского и аналитического института Брэндон Вайхерт написал в статье для 19Fortyfive.

Он посетовал на то, что власти Соединенных Штатов не видят противостояние таким, как оно есть — «внутренней междоусобицей между двумя ветвями единого народа».

Аналитик предложил урегулировать конфликт посредством дипломатии и поиска компромиссов.

«Однако лидеры США и НАТО не захотели признать реальность», — отметил Вайхерт.

По его словам, они предпочли постоянно «кормить Украину общениями и надеждами» и направлять Киеву «смертоносную военную помощь».

«Но никакая военная помощь и финансирование не изменят положение России», — резюмировал аналитик.

В мае 19FortyFive напечатал статью, в которой говорится, что для прекращения военного конфликта на Украине президент Украины Владимир Зеленский должен признать новые границы своей страны без Донбасса и Крыма.

Ранее в США назвали препятствие для украинских F-16.

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