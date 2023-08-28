Макрона и Шольца удивила реакция Путина на санкции против РФ

Канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона удивила реакция российского лидера Владимира Путина на введённые против РФ санкции во время телефонных разговоров в марте 2022 года. Об этом сообщает Bild.

«Кое-что меня беспокоит больше, чем переговоры: он [Путин] совсем не жалуется на санкции. Я не знаю, делал ли он это в разговоре с вами. Но он даже не упомянул их», — цитирует газета Олафа Шольца в беседе с Макроном.

Президент Франции также отметил, что не слышал жалоб от Путина по поводу введённых против России рестрикций, говорится в тексте.

Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее заявлял, что санкционные меры против России усугубили ситуацию на мировых рынках продовольствия и энергетики.

По его мнению, с началом специальной военной операции РФ на территории Украины «все решили свалить на Россию». Путин считает, что российская сторона в этой ситуации «совершенно ни при чем».

«Да, конечно, использование как инструмента конкурентной борьбы санкций, они, используя эти инструменты санкционной политики, усугубили ситуацию на мировых рынках продовольствия и энергетики. Но не мы усугубили, а они своими действиями привели к этому результату», — утверждает Путин.

Ранее Путин похвалил российскую экономику.