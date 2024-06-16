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Николай Басков высмеял мини-юбку Лолиту

Певец Басков пошутил, что юбка Лолиты укорачивается с каждым годом

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Екатерина Лызлова/РИА Новости

Певец Николай Басков высмеял мини-юбку Лолиты Милявской на премии МУЗ-ТВ. Об этом сообщает NEWS.ru.

Басков пошутил, что с каждым годом юбка Милявской становится все короче.

«На этой милой ноте я бы хотела попрощаться, пока Коля мне не наговорил таких комплиментов, что меня никуда не позовут. Не то что на красную дорожку», — заявила Лолита.

«Ну что ты, Лолочка, мы не с тобой прощаемся! Мы прощаемся с Аней Семенович. Лола, но ковид сделал свое дело, я понимаю», — ответил Басков.

В декабре стало известно об отменах концертов Милявской после «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой. Артистка просила за нее не переживать, так как с ней все в порядке.

В конце марта исполнительница заявила, что из-за отмен концертов больше всего потерял ее коллектив. По словам Милявской, она рассчиталась с командой лишь за те месяцы, когда она еще гастролировала по стране.

19 мая Лолита Милявская анонсировала выход новой песни впервые после скандала с голой вечеринкой Насти Ивлеевой. Она призналась, что возобновит карьеру исполнительницы, как только вылечит глаз и нормализует давление.

Ранее продюсер объяснил, почему Элджей не выступает в России.

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