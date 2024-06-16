Президент Чехии заявил, что Россия сядет за стол переговоров

Со временем Россия может сесть за стол переговоров. Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) заявил президент Чехии Петр Павел, принимавший участие в работе швейцарской конференции по Украине.

«На мировом саммите (по Украине) в Швейцарии прозвучали голоса стран из разных уголков света. Я ценю то, что подавляющее большинство из них высказались в поддержку основополагающих принципов международного права. Со временем должен наступить этап, когда за стол переговоров сядут и представители России», — заявил глава чешского государства.

Вместе с тем он отметил, что «это не может произойти на условиях, неприемлемых» для Украины, «не уважающих Устав ООН и, прежде всего, право на самооборону, суверенитет и территориальную целостность».

14 июня президент РФ Владимир Путин, выступая в МИД России, заявил, что предлагает следующий мирный план — Киев должен вывести свои войска с территории Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской, Запорожской областей. Также, по его словам, Украина не должна вступать в НАТО. Российский лидер отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данные условия и начнутся мирные переговоры.

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что мирный процесс по Украине невообразим без участия России.