Ученые нашли простой способ тратить больше калорий при ходьбе

Ходьба неравномерным шагом помогает потратить больше калорий, чем обычная. Это показало исследование американских ученых, сообщает Daily Mail.

Добровольцев со средним возрастом 24 года и средним весом 70,5 кг попросили в течение пяти минут походить по беговой дорожке. В это время специальная система записывала их среднюю длину шага.

Затем участников попросили менять длину шага в течение еще пяти минут ходьбы. Длина шага стала отличаться на 5-10% от обычной (как в большую, так и в меньшую сторону). Расход энергии оценили по объему выдыхаемого углекислого газа.

Анализ движения 18 здоровых взрослых показал, что на каждый процент увеличения вариабельности шага расход энергии вырастает на 0,7%. Изменения были небольшими, но выраженными.

Ученые считают, что людям приходится задействовать больше мышц, чтобы поддерживать стабильность при переходе от короткого шага к длинному и наоборот. Из-за этого и растет расход калорий. Результаты могут означать, что пожилым людям (особенно с неврологическими заболеваниями) может быть необходимо больше калорий для ходьбы.

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