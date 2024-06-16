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Ученые нашли простой способ тратить больше калорий при ходьбе

Daily Mail: ходьба неравномерным шагом увеличивает расход калорий

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Shutterstock

Ходьба неравномерным шагом помогает потратить больше калорий, чем обычная. Это показало исследование американских ученых, сообщает Daily Mail.

Добровольцев со средним возрастом 24 года и средним весом 70,5 кг попросили в течение пяти минут походить по беговой дорожке. В это время специальная система записывала их среднюю длину шага.

Затем участников попросили менять длину шага в течение еще пяти минут ходьбы. Длина шага стала отличаться на 5-10% от обычной (как в большую, так и в меньшую сторону). Расход энергии оценили по объему выдыхаемого углекислого газа.

Анализ движения 18 здоровых взрослых показал, что на каждый процент увеличения вариабельности шага расход энергии вырастает на 0,7%. Изменения были небольшими, но выраженными.

Ученые считают, что людям приходится задействовать больше мышц, чтобы поддерживать стабильность при переходе от короткого шага к длинному и наоборот. Из-за этого и растет расход калорий. Результаты могут означать, что пожилым людям (особенно с неврологическими заболеваниями) может быть необходимо больше калорий для ходьбы.

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