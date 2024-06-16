В Госдуме рассказали о действиях ВС РФ после передачи Украине датских F-16

Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что датские истребители F-16 станут приоритетной целью для Вооруженных сил РФ еще на этапе их передачи Украине. Об этом пишет ТАСС.

По словам члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, Россия будет расценивать любые поставки летального оружия Украине в качестве акта спонсирования терроризма.

«F-16 станут приоритетной целью для их нейтрализации еще на этапе передачи, а также основанием для уничтожения новых баз дислокации», — сказал Шеремет.

Он выразил уверенность, что датские самолеты не спасут Вооруженные силы Украины (ВСУ) от поражения.

16 июня президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи с датским премьером Метте Фредериксен заявил, что Киев ожидает поставок истребителей-бомбардировщиков F-16 в ближайшее время.

До этого начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов сообщил, что часть истребителей F-16, которые Запад пообещал предоставить ВСУ, будут размещены на безопасных аэродромах за пределами страны.

Ранее в МИД РФ прокомментировали передачу истребителей F-16 Украине.