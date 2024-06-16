Голкипер сборной Нидерландов Вербрюгген стал самым молодым вратарем на Евро за 60 лет

Голкипер сборной Нидерландов Барт Вербрюгген стал самым молодым вратарем на чемпионатах Европы за последние 60 лет, сообщает »Чемпионат».

Футболист вышел на поле в матче 1 тура группового этапа против Польши в 21 год и 303 дня.

После первого тайма счет 1:1. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Самым юным голкипером за всю историю остается Хосе Анхель Ирибар. Он защищал ворота сборной Испании в возрасте 21 год и 108 дней.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее фанат с российским флагом на Евро-2024 пообещал надеть ушанку на матч.