Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин похвалил российскую экономику

Путин заявил о возросшем уровне финансовой независимости России на фоне кризиса в США

Президент России Владимир Путин во время встречи с председателем ВТБ Андреем Костиным заявил, что повышение финансовой независимости РФ произошло вовремя, учитывая негативные тенденции в американской банковской системе. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил глава ВТБ, Российской Федерации удалось выработать «иммунитет» к санкциям Запада и упрочнить свой суверенитет, вопреки сложностям в мировой экономике.

Также Костин заявил, что в Соединенные Штаты Америки столкнулись с крупнейшим финансовым банковским кризисом с 2008 года, который медленно распространялся на Европу. При этом санкции Запада против России развалили систему мировой торговли и привели к росту инфляции, подчеркнул он.

Руководитель ВТБ добавил, что российский банковский сектор чувствует себя сейчас надежно, проблемы не намечаются.

5 июля на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным президент РФ заявлял, что показатели российской экономики находятся выше ожидаемых значений.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях