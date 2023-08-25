В Киеве заявили, что Украина сама определит сроки проведения выборов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что выборы на Украине будут проведены, когда завершатся боевые действия, а не по желанию кого-либо из партнеров Киева. Таким образом он прокомментировал высказывания сенатора США от Республиканской партии Линдси Грэма в интервью украинской службе «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

«Во время войны проводить выборы — это довольно сложная вещь. <…> Поэтому мы будем действовать по нашей конституции и будем определять, когда нам проводить выборы по нашему законодательству, а не по желанию тех или иных наших партнеров, которые считают, что мы можем нарушать наши законы», — сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что государство должно обеспечить голосование для всех граждан, имеющих на это право, однако в нынешних условиях это сделать очень сложно.

До этого Данилов заявлял, что проведение выборов на Украине в период действия военного положения несправедливо.

27 июля стало известно, что выборы народных депутатов Верховной рады Украины, которые должны были состояться 29 октября текущего года, проводиться не будут. Это связано с тем, что Верховная рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на три месяца. За продление военного положения проголосовало 347 украинских депутатов из 361.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.