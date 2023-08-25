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В МИД заявили, кому РФ уделит приоритетное внимание при расширении БРИКС

Рябков: РФ отдаст приоритет по вступлению в БРИКС Белоруссии и Казахстану

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Alet Pretorius/Reuters

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия отдаст приоритет кандидатурам Казахстана и Белоруссии при обсуждении следующего расширения БРИКС. Его слова на пресс-конференции, посвященной итогам саммита объединения, прошедшего в Южно-Африканской Республике, передает ТАСС.

«Казахстан и Белоруссия, разумеется, среди наших ближайших партнеров. Разумеется, мы приоритетное внимание уделим этим странам, когда будем рассматривать дальнейший ход [расширения БРИКС]», — сказал дипломат.

Саммит БРИКС состоялся с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. По его завершении объединение пополнилось шестью странами. В их числе Аргентина, Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ (изначально в БРИКС состояли Бразилия, Россия, Индия Китай, ЮАР).

Позднее РБК писало, что валовый внутренний продукт (ВВП) стран БРИКС после вступления новых стран составит 37% от мирового. Крупнейшая страна, которая может стать новым участником БРИКС, — Саудовская Аравия. Ее долларовый ВВП в текущих ценах по итогам прошлого года оценивается МВФ в $1,1 трлн. Это 50% от аналогичного показателя для России. По численности населения лидирует Эфиопия: по итогам 2022 года Всемирный банк оценил его в 123 млн человек.

Ранее МИД Китая назвал задачу БРИКС.

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