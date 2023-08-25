В правительстве Никарагуа оценили расширение БРИКС

Правительство Никарагуа считает, что увеличение числа стран — участниц БРИКС создает условия, необходимые для построения справедливого мира. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении правительства Никарагуа отмечается, что в Манагуа «с признательностью и радостью» приветствуют приглашение, которое главы стран — основателей БРИКС направили своим коллегам из Аргентины, Саудовской Аравии, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Эфиопии и Ирана, чтобы они от имени своих народов и правительств присоединились «к этой мощной группе стран с развивающейся экономикой».

«Мы уверены, что включение в БРИКС большего числа народов, стран и государств создаст необходимые условия для лучшего мира, что является неотложным и необходимым», — подчеркнули в правительстве Никарагуа.

Саммит БРИКС проходил с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. На мероприятие был приглашен российский президент Владимир Путин, ордер на чей арест ранее выдал Международный уголовный суд. Претория как могла пыталась избежать сложного положения, то предлагая перенести саммит в Китай, то приглашая главу российского МИД Сергея Лаврова вместо Путина. Президент ЮАР Сирил Рамафоса уверен, что арест президента РФ «означает войну». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

По завершении саммита БРИКС пополнился шестью странами. Это Аргентина, Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ (изначально в БРИКС состояли Бразилия, Россия, Индия Китай, ЮАР).

Ранее МИД Китая назвал задачу БРИКС.