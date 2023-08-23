Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лавров обсудил с главой МИД ЮАР вопросы двустороннего сотрудничества

МИД РФ: Лавров обсудил с главой МИД ЮАР вопросы двустороннего сотрудничества

close
100%
Sergei Bobylyov/Reuters

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор в ходе встречи обсудили аспекты двустороннего стратегического партнерства. Об этом сообщается на сайте российского дипведомства.

«В ходе беседы были затронуты различные аспекты российско-южноафриканского стратегического партнерства, включая укрепление политических, торгово-экономических и гуманитарных связей. Подчеркнута нацеленность двух стран на более тесную координацию действий в ООН, БРИКС и на других авторитетных площадках по актуальным темам международной и региональной повестки дня», — говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Южно-Африканскую Республику для участия в саммите БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР). Российскую делегацию во главе с Лавровым встретили в аэропорту Йоханнесбурга народными танцами.

Саммит БРИКС состоится с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. На мероприятие приглашен российский президент Владимир Путин, ордер на чей арест ранее выдал Международный уголовный суд. Претория как могла пыталась избежать сложного положения, то предлагая перенести саммит в Китай, то приглашая главу российского МИД Сергея Лаврова вместо Путина. Президент ЮАР Сирил Рамафоса уверен, что арест президента РФ «означает войну».

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях