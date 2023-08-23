Лавров обсудил с главой МИД ЮАР вопросы двустороннего сотрудничества

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор в ходе встречи обсудили аспекты двустороннего стратегического партнерства. Об этом сообщается на сайте российского дипведомства.

«В ходе беседы были затронуты различные аспекты российско-южноафриканского стратегического партнерства, включая укрепление политических, торгово-экономических и гуманитарных связей. Подчеркнута нацеленность двух стран на более тесную координацию действий в ООН, БРИКС и на других авторитетных площадках по актуальным темам международной и региональной повестки дня», — говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Южно-Африканскую Республику для участия в саммите БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР). Российскую делегацию во главе с Лавровым встретили в аэропорту Йоханнесбурга народными танцами.

Саммит БРИКС состоится с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. На мероприятие приглашен российский президент Владимир Путин, ордер на чей арест ранее выдал Международный уголовный суд. Претория как могла пыталась избежать сложного положения, то предлагая перенести саммит в Китай, то приглашая главу российского МИД Сергея Лаврова вместо Путина. Президент ЮАР Сирил Рамафоса уверен, что арест президента РФ «означает войну».

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».