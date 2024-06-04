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Американские ученые связали сердечные приступы с выборами президента

В США ученые нашли связь сердечных приступов с выборами президента

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Evelyn Hockstein/Reuters

Люди, страдающие от депрессии или тревожности, подвергаются более высокому риску сердечного приступа во время стрессовых событий, в том числе выборов президента. Это следует из результатов исследования, опубликованных Американским колледжем кардиологов.

В исследовании участвовали около 18,5 тысячи человек, которые пережили острый коронарный синдром (ОКС) — уменьшенный приток крови к сердцу, в том числе сердечный приступ. 1,8 тысячи из них испытали ОКС с 2000 по 2020 год.

Согласно результатам, предрасположенные к стрессу люди чаще сталкиваются с сердечными приступами спустя десять дней после рождества, а также пять дней после выборов президента.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. В 2023 году стартовала предвыборная гонка, в ходе которой станут очевидны главные кандидаты на пост главы государства.

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Выборы в США — 2024
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