Грузовой самолет компании Polar Air Cargo совершил неотложную посадку в международном аэропорту Нарита в Японии после того, как пилот сообщил о возможном возгорании в двигателе. Об этом сообщил канал NHK, ссылаясь на представителей министерства транспорта.

По информации телеканала, американский грузовой лайнер вылетел из Токио в Лос-Анджелес в 10 утра по местному времени (04:00 по московскому времени). Однако вскоре пилот уведомил о возможном возгорании в двигателе и запросил экстренную посадку.

В результате инцидента одна из взлетно-посадочных полос аэропорта была временно закрыта, но сейчас она снова открыта для взлета и посадки воздушных судов.

Накануне сразу два F-35 совершили экстренную посадку. В связи с инцидентом взлетно-посадочная полоса аэропорта также была закрыта. Проводится расследование обстоятельств произошедшего.

В прошлом году американский конвертоплан упал в море у берегов Японии. Известно, что он упал в районе острова Якусима, расположенного к югу от большого острова Кюсю.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Милея «сумасшедшим бандитом, укравшим самолет».