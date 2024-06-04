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Врач предупредила об опасности ржавой воды из крана

Врач Кузина: употребление ржавой воды может привести к нарушениям почек и печени

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Depositphotos

Пить ржавую воду на регулярной основе не рекомендуется, так как это может привести к неприятным последствиям для здоровья. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Ксения Кузина.

По ее словам, потребление такой воды может привести к накоплению избыточного количества железа в организме, а это, в свою очередь, к аллергическим реакциям, расстройствам пищеварения, нарушениям функции печени, почек, эндокринной системы. Особенно этим последствиям подвержены дети и люди, имеющие хронические заболевания.

При этом врач отметила, что не все фильтрационные системы одинаково полезны при очищении воды от ржавчины.

«Для этого используют фильтры, работающие по принципу обратного космоса или содержащие ионно-обменные смолы. Только после этого ржавую воду можно безопасно пить, так как токсичные и тяжелые элементы и металлы останутся в фильтре», — рассказала Кузина.

По ее словам, предпочтительнее пить фильтрованную или бутилированную воду, так как она более стабильна по составу и иногда даже обогащена дополнительно полезными для нашей жизнедеятельности микроэлементами.

«Из-под крана также можно пить воду, если она пропускается через регулярно сменяемый фильтр, задерживающий избыточное количество железа и загрязнений», — добавила врач.

Ранее были названы шесть важнейших условий идеального визита к врачу.

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