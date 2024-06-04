В Минобороны рассказали о применении беспилотников «Лягушка»

Российские войска в зоне военной операции на Украине впервые применили наземный беспилотный роботизированный комплекс «Лягушка». Об этом заявили РИА Новости в министерстве обороны РФ.

В Минобороны сообщили, что военные соединения специального назначения группировки войск «Центр» уничтожили «Лягушкой» пулеметный расчет ВСУ в ходе наступления на Авдеевском направлении.

Там рассказали, что российские разведчики привели беспилотную платформу в боевое положение, закрепив на нее несколько мин. После этого она достигла окопа подразделений ВСУ и уничтожила пулеметную точку.

Комплекс «Лягушка», как пишет агентство, представляет собой четырехколесную платформу на дистанционном управлении грузоподъемностью до 30 кг. Ее управление осуществляется расчетом из трех военнослужащих при помощи дистанционного пульта и специальных очков. Комплекс может действовать на расстоянии более 3 км.

21 мая «Известия» писали, что войска РФ использовали наземный беспилотный аппарат «Лягушка» для ликвидации опорного пункта украинских военных в зоне проведения военной операции.

Ранее разработчик рассказал о поставках FPV-дронов «Упырь» в войска.