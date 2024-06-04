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СМИ написали о возможном назначении Турчака главой Алтая

«Ъ»: Турчак может возглавить Республику Алтай

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Единая Россия

Первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак может стать главой Республики Алтай. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника, близких к внутриполитическому блоку Кремля.

Причины возможного перехода Турчака на новую должность не раскрываются. Однако один из источников отметил важность региона Алтай с точки зрения взаимодействия с соседним Китаем.

Турчак занимает пост секретаря генсовета «Единой России» с 2017 года, а с 2020 года также является первым зампредом Совета Федерации. Он координирует работу комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Согласно информации издания РБК, глава Республики Алтай Олег Хорохордин может покинуть свою должность. Источники «Коммерсанта» связывают возможную отставку Хорохордина, который возглавляет регион с 2019 года, со снижением доверия.

Хорохордин является единственным губернатором с истекающим сроком полномочий, который пока не встречался с президентом Владимиром Путиным для обсуждения возможности переизбрания на новый срок.

Источники также сообщают о возможных изменениях в администрации президента, включая разделение управления по обеспечению деятельности Госсовета на две части и создание нового управления по вопросам культуры. Новые назначения и изменения в руководстве ряда регионов также отмечены в последние недели.

Ранее мэр Липецка Уваркина собралась уйти со своего поста.

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