Стало известно, на сколько выросли пособия по уходу за детьми

За последние 10 лет минимальный размер пособия по уходу за ребенком в России вырос в 3,6 раза, до 9227,24 рубля в 2024 году. Об этом «Газете.Ru» сказала заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда ИНСАП Президентской академии Алла Макаренцева.

По ее словам, в 2014 году на минимальное пособие по уходу за первенцами можно было купить 0,8 минимального набора продуктов. В 2024 году на минимальное пособие по уходу можно приобрести 1,5 условного набора продуктов питания.

«Система пособий на детей имеет комплексный характер, включая единовременные пособия при рождении, ежемесячные пособия по уходу, новое единое пособие для семей с низкими доходами и еще ряд пособий и выплат. Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет за последние 10 лет значительно вырос, однако изменились и критерии его назначения», — отметила экономист.

По ее словам, сейчас пособие выплачивается тому, кто фактически осуществляет уход за ребенком (чаще матери, но также отцу, бабушке, другим родственникам или опекунам). Макаренцева уточнила: если человек работал до отпуска по уходу, размер пособия определяется исходя из заработков (взносов в Социальный Фонд), варьируясь в 2024 году от 9 тыс. до 49 тыс. рублей.

Оформляют пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет по месту работы. Неработающие могут подать заявление на него на портале госуслуг или в Социальном Фонде России.

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