Экономист сообщил о снижении инфляции в России

В мае 2024 года так называемый Индекс Мишек вырос на 8,7% по сравнению с маем 2023-го. В апреле индекс прибавил 11,2%. То есть годовая инфляция в России начала понемногу снижаться. Об этом «Газете.Ru» рассказал автор индекса — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«Снижение инфляции — позитивный сигнал, но пока еще рано утверждать, что наблюдается устойчивый тренд. По состоянию на 1 июня 2024 года за неделю Индекс Мишек вырос на 2,3% по сравнению с его ростом на 2% неделю назад. За неделю подорожали: апельсиновый сок J7 на 16,1%, морковь на 10,6%, масло подсолнечное «Олейна» на 6,9%, куриные яйца на 2%. Из 14 товаров в индексе подешевели только конфеты «Мишка косолапый» на 4,1%», — отметил экономист.

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Корзина Индекса Мишек состоит из 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-Tella и «Мишек косолапых» (отсюда название Индекс Мишек), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», масла сливочного «Простоквашино» и плавленого сыра «Фетакса».

В апреле 2024 года Индекс Мишек вырос на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель в марте тоже составлял 11,2%. По данным Росстата, годовая инфляция в апреле составила 7,7%. По данным Минэкономразвития, с 21 по 27 мая годовая инфляция в России достигла 8,15% против 8,12% неделей ранее.

Ранее экс-зампред ЦБ Сергей Дубинин заявил, что инфляция находится на уровне выше, чем планировал ЦБ.