Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о росте интереса россиян к криптовалюте

IT-эксперт Кушнарев: владельцев криптовалюты в России за год стало больше на 20%

close
100%
freepik.com

Количество россиян, вложившихся в криптовалюту, выросло на 20% в 2024 году по сравнению с 2023-м, до 3,02 млн человек. Об этом «Газете.Ru» сказал эксперт по инвестициям, основатель REC's GROUP Артемий Кушнарев.

Он уточнил, что сейчас владельцев криптовалюты — примерно 3,6% от всех интернет-пользователей в стране.

«В настоящее время россиянам рациональнее вкладываться в Тoncoin (новая криптовалюта Павла Дурова), пока он не вырос в стоимости как Ethereum. Текущая стоимость TON начинается от $2-3, Ethereum — на уровне $2 тыс., Bitcoin — $30-45 тыс. Нет уверенности, что Тoncoin доберется в цене до Bitcoin, но до половины Ethereum — скорее всего. Как минимум до $100 он дойдет в горизонте пяти лет», — посоветовал Кушнарев.

По оценке Ассоциации промышленного майнинга, рынок криптовалют в России в течение этого года может вырасти на 20-40%, а в прошлом году он увеличился в два раза. Россия продолжает занимать второе место в рейтинге стран по майнингу криптовалют. Эксперты Высшей школы экономики отмечают, что интерес россиян к покупке и использованию криптовалют продолжает расти, такой же тренд зафиксировал ЦБ.

Ранее криптоэксперт спрогнозировал курс биткоина на июнь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами