Стало известно о росте интереса россиян к криптовалюте

Количество россиян, вложившихся в криптовалюту, выросло на 20% в 2024 году по сравнению с 2023-м, до 3,02 млн человек. Об этом «Газете.Ru» сказал эксперт по инвестициям, основатель REC's GROUP Артемий Кушнарев.

Он уточнил, что сейчас владельцев криптовалюты — примерно 3,6% от всех интернет-пользователей в стране.

«В настоящее время россиянам рациональнее вкладываться в Тoncoin (новая криптовалюта Павла Дурова), пока он не вырос в стоимости как Ethereum. Текущая стоимость TON начинается от $2-3, Ethereum — на уровне $2 тыс., Bitcoin — $30-45 тыс. Нет уверенности, что Тoncoin доберется в цене до Bitcoin, но до половины Ethereum — скорее всего. Как минимум до $100 он дойдет в горизонте пяти лет», — посоветовал Кушнарев.

По оценке Ассоциации промышленного майнинга, рынок криптовалют в России в течение этого года может вырасти на 20-40%, а в прошлом году он увеличился в два раза. Россия продолжает занимать второе место в рейтинге стран по майнингу криптовалют. Эксперты Высшей школы экономики отмечают, что интерес россиян к покупке и использованию криптовалют продолжает расти, такой же тренд зафиксировал ЦБ.

Ранее криптоэксперт спрогнозировал курс биткоина на июнь.