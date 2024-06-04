Россиян предупредили о подорожании молока

В июле-сентябре цены на молоко будут оставаться на текущем уровне, а в октябре-декабре — повысятся на 5-10%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал доктор экономических наук, профессор кафедры Государственное и муниципальное управление Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Юрий Шедько.

«Факторы, влияющие в сторону повышения: рост тарифов на ЖКУ и электроэнергию, затраты на логистику, ветеринарные препараты, упаковку, оплату труда работников, возрастание других расходов-составляющих себестоимости. В сторону снижения цен работают меры государственной поддержки и ограничения роста цен. Спрос россиян на молоко не изменится», — отметил эксперт.

Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов до этого отметил снижение инфляции в России: так называемый Индекс Мишек (показывает уровень инфляции на основе 14 категорий товаров) в мае 2024 года вырос на 8,7% к маю 2023-го против увеличения на 11,2% в апреле.

По данным Минэкономразвития, с 21 по 27 мая 2024 года инфляция в годовом выражении достигла 8,15% после 8,12% неделей ранее.

Экс-зампред Банка России Сергей Дубинин уточнил, что инфляция находится выше планов ЦБ.