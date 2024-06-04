В России объяснили сокращение числа наемников на Украине

Процесс ликвидации иностранных наемников на Украине идет быстрее, чем их пополнение. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По его словам, на данный момент число иностранных наемников на Украине не растет, потому что их бросают на «мясные штурмы». Только за май ликвидировано 35 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), 290 единиц техники, заявил Гаврилов.

«В начале СВО количество наемников только увеличивалось, доходило до 20 тысяч в соответствии с заявлениями, которые появлялись в прессе. Но уже тогда начался процесс их побега из зоны спецоперации. Сейчас их количество, по всей видимости, не увеличивается. Может быть, они приезжают, но процесс ликвидации идет быстрее», — отметил дипломат.

3 июня под Харьковом российские военные взяли в плен наемника, воюющего на стороне ВСУ. Боец был схвачен во время боя в районе села Липцы. На опубликованном видео слышно, как он на французском языке просит не стрелять.

28 мая президент России Владимир Путин заявил, что в РФ осведомлены о присутствии западных наемников на Украине. По словам главы государства, здесь «ничего нового нет». Он подчеркнул, что они там «давно находятся», в эфире слышна то английская речь, то французская, то польская.

24 мая сообщалось, что российские военные пленили офицера французского легиона в районе Клещеевки.

Ранее Гаврилов заявил о нахождении на Украине 14 американских ДРГ.