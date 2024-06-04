Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России объяснили сокращение числа наемников на Украине

Гаврилов: ликвидация наемников на Украине идет быстрее, чем их пополнение

close
100%
Umit Bektas/Reuters

Процесс ликвидации иностранных наемников на Украине идет быстрее, чем их пополнение. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По его словам, на данный момент число иностранных наемников на Украине не растет, потому что их бросают на «мясные штурмы». Только за май ликвидировано 35 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), 290 единиц техники, заявил Гаврилов.

«В начале СВО количество наемников только увеличивалось, доходило до 20 тысяч в соответствии с заявлениями, которые появлялись в прессе. Но уже тогда начался процесс их побега из зоны спецоперации. Сейчас их количество, по всей видимости, не увеличивается. Может быть, они приезжают, но процесс ликвидации идет быстрее», — отметил дипломат.

3 июня под Харьковом российские военные взяли в плен наемника, воюющего на стороне ВСУ. Боец был схвачен во время боя в районе села Липцы. На опубликованном видео слышно, как он на французском языке просит не стрелять.

28 мая президент России Владимир Путин заявил, что в РФ осведомлены о присутствии западных наемников на Украине. По словам главы государства, здесь «ничего нового нет». Он подчеркнул, что они там «давно находятся», в эфире слышна то английская речь, то французская, то польская.

24 мая сообщалось, что российские военные пленили офицера французского легиона в районе Клещеевки.

Ранее Гаврилов заявил о нахождении на Украине 14 американских ДРГ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами