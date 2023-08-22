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В России в первом полугодии 2023 года рождаемость снизилась на 2,3%

Голикова заявила, что рождаемость в России за 6 месяцев 2023 года снизилась на 2,3%

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РИА «Новости»

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета по национальным проектам доложила президенту РФ Владимиру Путину, что в первом полугодии уровень рождаемости в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 2,3%, передает ТАСС.

По ее словам, в соответствии с решением главы государства в стране дополнительно реализуются меры по повышению рождаемости. Она отметила, что первом полугодии 2023 года были месяцы, когда наблюдалось улучшение ситуации по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

«В целом снижение рождаемости у нас 2,3% первое полугодие 2023 к первому полугодию 2022 года», — сказала Голикова.

В ходе этого же заседания Путин заявил, что ситуация с рождаемостью в стране остается сложной. По его словам, необходимы дополнительные меры в демографической сфере.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.

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