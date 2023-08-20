Экс-советник Кучмы Соскин призвал украинцев добиваться отставки Зеленского

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинцам стоит добиваться отставки действующего президента страны Владимира Зеленского из-за неудач украинского контрнаступления. Об этом сообщает ТАСС.

«Нужно что-то делать с Зеленским, еще раз призываю: собирайтесь, кто-то должен проявить инициативу. Нужно выдвигать ему уже какие-то условия», — сказал Соскин.

По его словам, Зеленский опасен для Украины, а его дальнейшее пребывание в качестве руководителя страны приведет государство к полному краху.

Ранее Соскин заявил на своем YouТube-канале, что украинские войска не смогли прорвать линию обороны ВС РФ. По словам Соскина, Вооруженные силы Украины испытывают сложности на фронте, в действие введены «последние стратегические силы». Он также утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку и назначить досрочные выборы, так как показал, что не может управлять страной во время конфликта.

До этого Соскин говорил, что Вооруженные силы Украины терпят поражение в Харьковской области и под Авдеевкой. Соскин отметил, что за два с половиной месяца активных боевых действий Украина не достигла никаких реальных результатов и загнала свою армию в тупик, утратив значительную часть вооружений.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.