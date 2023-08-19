Премьер Украины просит Румынию, Болгарию и НАТО создать защиту зернового коридора

Премьер Украины Денис Шмыгаль просит Румынию, Болгарию и НАТО создать защиту для зернового коридора в Черном море. Об этом он сообщил румынскому телеканалу Digi 24.

«Мы просим поддержки и защиты у наших партнеров, мы просим Румынию, Болгарию, НАТО создать защиту этого зернового коридора, чтобы мы могли экспортировать наше зерно», — сказал он.

Ранее сообщалось, что возможные перспективы зерновой сделки глава МИД Турции Хакан Фидан собирается обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Издание обратило внимание, что дискуссия предвосхитит возможную встречу президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина,

Власти Турции предположили, что черноморская инициатива в дальнейшем может развиваться тремя путями. Если стороны не придут к соглашению, то это станет причиной обострения продовольственного кризиса и военной конфронтации.

По второму сценарию, возможно создание альтернативных маршрутов, в числе которых экспорт украинской сельхозпродукции по Дунаю.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».