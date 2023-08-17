Лукашенко предположил, кто может стать следующим президентом России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на президентских выборах в Российской Федерации в 2024 году будет избран Владимир Путин. Об этом он рассказал в интервью украинской журналистке Диане Панченко, запись которого опубликована на ее YouTube-канале.

По его словам, выборы в России пройдут через полгода, а в текущий момент соперников у Путина нет.

Лукашенко подчеркнул, что нынешний президент РФ на сегодняшний день не думает про то, кто мог бы занять его пост и продолжить текущий путь существования страны, ведь у Путина и так множество вопросов, которые требуют решения.

До этого заявил, что Минск может применить поставленное ему Россией тактическое ядерное оружие в случае агрессии в свой адрес.

Также Лукашенко рассказал, что отдельные подразделения ВС РФ пересекали границу Белоруссии с Украиной в ходе СВО.

Политик заявил, что Белоруссия не присоединится к горячему конфликту с Украиной, пока ВСУ не перейдут границу страны, однако продолжит помогать России в том, что касается боевого слаживания, подготовки бойцов, поставок боеприпасов и оружия.

Ранее в Кремле оценили откровенные заявления Лукашенко.