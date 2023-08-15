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В Кремле рассказали, что Путин 16 августа проведет совещание с правительством

Путин 16 августа обсудит с кабмином вопрос инвестиций в угледобывающих регионах

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Кадр из видео/Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин проведет 16 августа совещание с членами правительства РФ. Оно пройдет в режиме видео-конференц-связи, сообщается на сайте Кремля.

Как подчеркнули в Кремле, основной темой совещания станет ситуация с инвестициями в неугольные сектора экономики угледобывающих регионов. Будет рассмотрен и ряд текущих вопросов.

Во время обсуждений с докладами выступят глава Минэкономразвития Максим Решетников, губернатор Кемеровской области и председатель комиссии Государственного Совета РФ по «Энергетики» Сергей Цивилев, а также глава Республики Коми Владимир Уйба.

15 августа президент России проводит встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым. Накануне Путин провел переговоры с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым, который проинформировал его о реализации проектов «Росатома» в Белоруссии, Египте, Бангладеш.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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