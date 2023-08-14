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Депутат заявил об улыбках на лицах россиян на фоне роста доллара до 100 рублей

Депутат ГД Аксаков считает, что большинству россиян наплевать на курс доллара

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Shutterstock

Большинство граждан в России не интересует соотношение курса рубля и доллара, такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с агентством Ura.ru, комментируя рост курса доллара до почти 100 рублей.

Депутат отметил, что смотрит за соотношением отечественной и иностранной валюты из-за своей работы.

«С точки зрения большинства населения, наплевать на это соотношение», — сказал Аксаков.

По его словам, в Чувашии предприятия загружены, объемы производства наращиваются, то есть «республика живет полноценной жизнью, на лицах улыбки и нет никакого стресса, что курс доллара приблизился к 100 рублям».

Он считает, что Россия в данный момент находится «на пике развития в новейшей истории», и «такого состояния позитивного развития» он «не наблюдал в современной России после Советского Союза никогда».

14 августа курс доллара впервые за полтора года превысил 100 рублей.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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